В Одесской области крестьяне начали молочный бизнес при поддержке Канады

Колхозы — ликвидировали, а животных просто уничтожили

С распадом совхозно-колхозного производства постепенно исчезли мощные молочно-товарные фермы и свинокомплексы. Живность «пустили под нож».

В настоящее время молочная отрасль не развивается. Толчком для возрождения стала канадско-украинская программа.

Строительство семейных ферм является ключевым этапом в развитии современного сельского хозяйства, при оптимальных затрат ресурсов позволит оптимизировать производственные циклы и улучшить качество молочной продукции.

На сегодня Ясеновский старостат является безоговорочным лидером в Одесской области по развитию молочного скотоводства в частном секторе. Уже более 20 крестьянских семей получили от канадских спонсоров оборудование, консультации по содержанию животных, строительству или реконструкции помещений ферм. На юге Украины проект курирует менеджер Сергей Ласицын, который помогает сельским жителям внедрять программы по молочному скотоводству, сыроварению, выращиванию плодоовощных культур.

Как началась молочная ферма «Коваль»?

Оксана и Валерий Ковали из села Ясеново Второе Зеленогорской громады первыми в громаде при поддержке канадской программы SOCODEVI We Prosper («Мы процветаем!») построили и оборудовали помещение мини-фермы на 10 коров.

Канадская неправительственная организация SOCODEVI с 2014 года реализует проект «Развитие молочного бизнеса в Украине», направленный помочь украинским крестьянам и фермерам, которые занимаются производством молока.

Супруги животноводством занимаются с юности. Валерий больше занимается выращиванием свиней, Оксана занимается коровками уже более 15 лет. Поэтому именно она стала инициатором создания семейной фермы.

— Заручившись поддержкой куратора, в июле прошлого года мы заложили фундамент будущей фермы. Камень был свой, потому что планировали отремонтировать дом. Закупили древесины на 43 тысячи гривен, много потратили на цемент и шифер. В целом строительство здания обошлось в более чем сто тысяч гривен собственных средств. Сэкономили на строителях, потому что муж — мастер на все руки и все выполнил сам: от возведения стен до установки оборудования, — рассказала Оксана Коваль. — Сейчас содержим восемь дойных коров. Суточный надой зимой составляет 80-100 литров. Молоко забирают местные молочники, которые перерабатывают его на сыр и сметану. В перспективе планируем обустроить собственную сыроварню. К тому же уже приобрели генетический материал быков-производителей джерсийской породы для оплодотворения наших телочек. Это значительно повысит надои и качество молока.

Джерсийская порода крупного рогатого скота — одна из самых жирномолочных. Распространена в Англии, США, Канаде, Австралии, Дании, Франции и др.

Особенно важный вопрос для Ковалей — заготовка кормов. С ранней весны семья, насчитывающая, кроме родителей, четверых детей и пятерых внуков, трудится на сенокосе. В поле работают взрослые, но часто берет в руки грабельки самая маленькая — 9-летняя дочь Лера. Старшая внучка, 14-летняя Радислава, уже берется за доильный аппарат и умело ухаживает за коровками.

— Кормов нужно очень много, поэтому выкупаем левады под сенокос, силосуем кукурузу, которую покупаем, или односельчане отдают. Одним словом, кровавыми мозолями обеспечиваем семейный достаток, — отметила хозяйка.

Новоселье в коровнике стало сельским праздником

К большому сожалению, открытие фермы 9 января проходило без хозяйки Оксаны. За день до события женщина попала в больницу.

Поэтому гостей встречал ее муж Валерий. Несмотря на 15-градусный мороз, на новоселье съехались представители власти, а также местные животноводы — участники канадской программы, за счет которой они бесплатно получили оборудование для ферм.

Семейная ферма «Коваль» также оборудована всем необходимым. Сергей Ласицын продемонстрировал все технические устройства, отметив, что они позволят семье улучшить условия труда, уменьшив время за уходом за коровками. А самое главное — существенно повысить собственные доходы. Общая стоимость грантовой поддержки семьи составила около 100 000 гривен.

Поздравил Валерия Коваля и его семью Зеленогорский поселковый голова Владимир Калкатин и вручил благодарность за успехи, популяризацию молочного производства и весомый вклад в развитие аграрного сектора громады.

Ясеновские животноводы дарили хозяину ведра, инвентарь для ухода за животными, шампанское и конфеты к праздничному столу. Сергей Ласицын наградил хозяина «золотой медалью» за лидерство в деле возрождения семейных молочных ферм. Он выразил надежду, что ясеновская ферма станет учебной площадкой для потенциальных фермеров Одесской области.

Стоит отметить, что в селе Шлыкарево Зеленогорской громады семья Беженаров также завершает строительство собственной семейной фермы.

Опыт Германии, Дании и Канады показывает, что семейные фермы возвращают инвестиции в два-три раза быстрее, чем промышленные. До 2027 года в Украине планируют открыть 5 тысяч семейных молочных ферм.

Затем было торжественное перерезание желто-голубой ленты и расширенная экскурсия. После чего устроили викторину на знание канадско-украинского содружества. Гостей угощали напитками и сладостями.

Что получают фермеры?

В рамках проекта владельцы коров смогут получить доильный аппарат, резиновые коврики, поилки, вентиляторы, освещение, таймер времени и климат-контроллер, брезентовые шторы вместо окон, сосуд Дьюара для искусственного оплодотворения, электропастуха, а также консультации по разным вопросам.

— Хорошо, когда открываются такие фермы, — прокомментировал событие руководитель громады Владимир Калкатин, — На сессии мы приняли программу поддержки сельских предпринимателей. Финансирование составляет около 300 тысяч гривен. Для развития животноводческой отрасли и увеличения поголовья скота паспортизировали 2 тысячи гектаров пастбищ, чтобы сохранить их от распашки и чтобы люди могли выпасать свои стада.

Чтобы коровы не стали краснокнижными

За три десятилетия независимости количество коров в Украине сократилось в пять раз. Если в конце 1990 года поголовье составляло 8,5 миллиона, то на 1 декабря 2021-го — всего 1,61 миллиона.

В результате российской агрессии пострадало немало фермерских хозяйств, прежде всего на оккупированных территориях. Рашисты проявляют жестокость не только к людям, но и к животным, расстреливая коровок-кормилиц прямо в стойлах.

По информации аналитиков Ассоциации производителей молока, значительно сократились надои «сельских» и «промышленных» коров. Неудивительно, что перерабатывающим предприятиям не хватает сырья, а промышленные, малые и семейные фермы не успевают компенсировать этот дефицит. И только увеличение в Украине количества семейных молочных ферм сможет исправить ситуацию.

Наравне с этим, фермерский тыл — это основа продовольственной безопасности нашей страны. Это трудолюбивые люди, любящие свое дело и свою страну. Способствуют этому и страны-союзники, в частности Канада.

— Канада и в дальнейшем будет способствовать экономическому росту Украины. Увеличивая торговлю и инвестиции для украинского бизнеса, мы помогаем улучшить жизнь наиболее уязвимых жителей страны, — высказалась министр международного развития Канады Мари-Клод Бибо.