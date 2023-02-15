В Одесской области откроют еще один пограничный переход с Молдовой

Называться новый переход будет «Березино», по названию ближайшего населенного пункта. Правда воспользоваться им сможет только железнодорожный транспорт.

О создании нового пункта пропуска стало известно из заявления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина.

Речь идет о железнодорожной станции «Березино», где недавно возобновили движение поездов. По словам премьера, этот маршрут важен для транспортных перевозок, в частности украинского зерна.

«Так создаем альтернативные пути, чтобы компенсировать потери через российскую частичную морскую блокаду», — подчеркнул глава украинского правительства.

Новый пункт пропуска откроют, чтобы разгрузить другой — «Августовское 1». «Березино» будет работать круглосуточно для железнодорожного грузового сообщения в период военного положения и 90 дней после него.

Справка: Березино — промежуточная железнодорожная станция Одесской железной дороги на линии Арциз — Березино — Басарабяска. Расположена в поселке Березино Болградского района. Расстояние до станции Арциз – 35,6 км.

Ранее «Одесская Жизнь» уже сообщала, что в Одесской области восстановили и открыли участок железной дороги Березино – Бесарабяска, соединяющий Украину и Молдову в обход непризнанного Приднестровья.

Также мы рассказывали о значении новой железнодорожной ветки в Молдову.

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