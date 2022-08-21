Новости Одессы и Одесской области

Между Украиной и Молдовой запустят новую ветку железной дороги (фото)

Между Украиной и Молдовой запустят новую ветку железной дороги (фото)

22 августа 2022 года должен быть запущен в эксплуатацию 23-километровый участок железной дороги Басарабяска (Молдова) – Березино (Украина).

Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину

Приглашаем в понедельник, 22 августа, в 10:00 на железнодорожный вокзал города Басарабяска, где с министром Олесандром Кубраковым мы будем участвовать во введении в эксплуатацию участка железной дороги,

— написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, речь идет о 23-километровом участке линии Басарабяска — Березино.

Меморандум о взаимопонимании по развитию этого железнодорожного участка страны подписали в июне 2022 года. И вот, после двух месяцев напряженной работы, этот участок длинной в 23 километра готов к эксплуатации. Уже с сентября по нему начнут перевозить грузы.

 Данную железную дорогу разобрали полностью еще в 1997 году. Переговоры о восстановлении участка пути в шесть километров шли еще с 2016 года, однако только в 2022 году после полномасштабного вторжения российской федерации они стали результативными и начались работы по восстановлению участка пути протяженностью уже в 23 километра.

Басарабяска – узловая железнодорожная станция в городе Бессарабка на юге Молдовы.

Березино (в прошлом: Село № 7) – поселок городского типа в Украине, в Тарутинской территориальной громаде Болградского района Одесской области.

Город расположен на реке Когильнике (Кундуке), по пути Одесса — Комрат, основанное в свое время немецкими колонистами. Сейчас там расположена железнодорожная станция.

Фото: Андрей Спину/Facebook

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Редакция ПРОФИЛЬ

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