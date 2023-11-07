В Одесской области определились с лучшими селами: кто получит денежное вознаграждение

В Одесской области подвели итоги проведения ежегодного конкурса «Лучший сельский населенный пункт по благоустройству Одесской области». Победители получат денежные вознаграждения из призового фонда.
Об этом сообщил Вадим Шкаровский, заместитель председателя Одесского облсовета.
Согласно условиям конкурса, область поделена на три зоны — северные районы, централь и южные, в которых и выбирали лучшие населенные пункты.
Недавно, 1 ноября, состоялась сессия Одесского облсовета, на которой было принято решение увеличить денежное вознаграждение победителям – бюджет конкурса с этого года составил 5,5 млн. гривен.
Среди сельских населенных пунктов, городских, поселковых и сельских территориальных общин области победителями областного конкурса «Лучший сельский населенный пункт по благоустройству Одесской области» в 2023 году стали:
Северные районы:
- село Пасицелы Балтской городской территориальной громады Подольского района Одесской области;
- село Гонората Куяльницкой сельской территориальной громады Подольского района Одесской области;
- село Боково Любашевской поселковой территориальной громады Подольского района Одесской области;
- село Ставрово Окнянской поселковой территориальной громады Подольского района Одесской области.
Центральные районы:
- село Старые Маяки Старомаяковской сельской территориальной громады Березовского района Одесской области;
- село Кордон Визирской сельской территориальной громады Одесского района Одесской области;
- село Новая Долина Авангардовской поселковой территориальной громады Одесского района Одесской области;
- село Трояндово Доброславской поселковой территориальной громады Одесского района Одесской области;
- село Севериновка Ивановской поселковой территориальной громады Березовского района Одесской области;
- село Мирное Беляевской городской территориальной громады Одесского района Одесской области;
- село Викторовка Березовской городской территориальной громады Березовского района Одесской области.
Южные районы:
- село Банновка Васильевской сельской территориальной громады Болградского района Одесской области;
- село Надеждовка Арцизской городской территориальной громады Болградского района Одесской области;
- село Петровск Тарутинской поселковой территориальной громады Болградского района Одесской области.
По условиям конкурса лучшие села Одесской области, занявшие призовые места, в ближайшее время получат средства на социально-экономическое развитие. В военное время средства должны быть использованы на важные направления — ремонт и обустройство бомбоубежищ, энергоэффективные мероприятия в образовательных и социальных учреждениях и решение других неотложных потребностей для обеспечения безопасности жителей громады во время войны.
Одесская волонтер Екатерина Ножевникова раскритиковала конкурс и не понимает депутатов, которые принимают такие решения:
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