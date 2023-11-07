В Одесской области определились с лучшими селами: кто получит денежное вознаграждение

Об этом сообщил Вадим Шкаровский, заместитель председателя Одесского облсовета.

Согласно условиям конкурса, область поделена на три зоны — северные районы, централь и южные, в которых и выбирали лучшие населенные пункты.

Недавно, 1 ноября, состоялась сессия Одесского облсовета, на которой было принято решение увеличить денежное вознаграждение победителям – бюджет конкурса с этого года составил 5,5 млн. гривен.

Среди сельских населенных пунктов, городских, поселковых и сельских территориальных общин области победителями областного конкурса «Лучший сельский населенный пункт по благоустройству Одесской области» в 2023 году стали:

Северные районы:

село Пасицелы Балтской городской территориальной громады Подольского района Одесской области;

село Гонората Куяльницкой сельской территориальной громады Подольского района Одесской области;

село Боково Любашевской поселковой территориальной громады Подольского района Одесской области;

село Ставрово Окнянской поселковой территориальной громады Подольского района Одесской области.

Центральные районы:

село Старые Маяки Старомаяковской сельской территориальной громады Березовского района Одесской области;

село Кордон Визирской сельской территориальной громады Одесского района Одесской области;

село Новая Долина Авангардовской поселковой территориальной громады Одесского района Одесской области;

село Трояндово Доброславской поселковой территориальной громады Одесского района Одесской области;

село Севериновка Ивановской поселковой территориальной громады Березовского района Одесской области;

село Мирное Беляевской городской территориальной громады Одесского района Одесской области;

село Викторовка Березовской городской территориальной громады Березовского района Одесской области.

Южные районы:

село Банновка Васильевской сельской территориальной громады Болградского района Одесской области;

село Надеждовка Арцизской городской территориальной громады Болградского района Одесской области;

село Петровск Тарутинской поселковой территориальной громады Болградского района Одесской области.

По условиям конкурса лучшие села Одесской области, занявшие призовые места, в ближайшее время получат средства на социально-экономическое развитие. В военное время средства должны быть использованы на важные направления — ремонт и обустройство бомбоубежищ, энергоэффективные мероприятия в образовательных и социальных учреждениях и решение других неотложных потребностей для обеспечения безопасности жителей громады во время войны.

Одесская волонтер Екатерина Ножевникова раскритиковала конкурс и не понимает депутатов, которые принимают такие решения:

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