На Одещині визначилися з найкращими селами: хто отримає грошову винагороду

Про це повідомив Вадим Шкаровський, заступник голови Одеської облради.

Згідно з умовами конкурсу, область поділена на три зони – північні райони, централь й південні, в яких і обирали найкращі населені пункти.

Нещодавно, 1 листопада, відбулася сесія Одеської облради, на якій було прийнято рішення збільшити грошову винагороду переможцям – бюджет конкурсу з цього року склав 5,5 млн гривень.

Серед сільських населених пунктів, міських, селищних та сільських територіальних громад області переможцями обласного конкурсу «Найкращий сільський населений пункт із благоустрою Одеської області» у 2023 році стали:

Північні райони:

село Пасицели Балтської міської територіальної громади Подільського району Одеської області;

село Гонората Куяльницької сільської територіальної громади Подільського району Одеської області;

село Бокове Любашівської селищної територіальної громади Подільського району Одеської області;

село Ставрове Окнянської селищної територіальної громади Подільського району Одеської області.

Центральні райони:

село Старі Маяки Старомаяківської сільської територіальної громади Березівського району Одеської області;

село Кордон Визирської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області;

село Нова Долина Авангардівської селищної територіальної громади Одеського району Одеської області;

село Трояндове Доброславської селищної територіальної громади Одеського району Одеської області;

село Северинівка Іванівської селищної територіальної громади Березівського району Одеської області;

село Мирне Біляївської міської територіальної громади Одеського району Одеської області;

село Вікторівка Березівської міської територіальної громади Березівського району Одеської області.

Південні райони:

село Баннівка Василівської сільської територіальної громади Болградського району Одеської області;

село Надеждівка Арцизької міської територіальної громади Болградського району Одеської області;

село Петрівськ Тарутинської селищної територіальної громади Болградського району Одеської області.

За умовами конкурсу найкращі села Одеської області, які посіли призові місця, найближчим часом отримають кошти на соціально-економічний розвиток. У воєнний час кошти иають бути використані на важливі напрямки – ремонт та облаштування бомбосховищ, енергоефективні заходи в освітніх та соціальних закладах та вирішення інших невідкладних потреб для забезпечення безпеки жителів громади під час війни.

Одеська волонтерка Катерина Ножевнікова розкритикувала конкурс та не розуміє депутатів, які приймають такі рішення.

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