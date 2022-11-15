В Одессе нашлись чиновники, наживавшиеся на «зерновом коридоре»

Взяточниками оказались представители Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, ведомству удалось разоблачило в Одесской области масштабную схему поборов с экспортеров «зернового коридора».

Чиновники брали взятки с экспортеров-участников «зернового коридора». Все, кто хотел беспрепятственно и быстро получить фитосанитарный сертификат и другие разрешительные документы, должны были заплатить определенную сумму через посредников.

Сейчас проводятся обыски по месту работы и проживания фигурантов уголовного производства.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Зерновой коридор — международная программа экспорта украинского продвольствия морским путем в условия войны с россией. Регулируется соглашенем между Украиной, Турцией и ООН. Его цель — сдать судоходство безопасным.

Читайте также: