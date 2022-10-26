В Одесской области на взятке попался начальник городской полиции

Правоохранитель был задержен за то, что за 5 тысяч долларов обещал повлиять на суд относительно смертельного ДТП.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Сотрудники ДБР задержали на «горячем» правоохранителя в Одесской области, который требовал 5 тысяч долларов США у отца, сын которого обвиняется в смертельном ДТП.

За эту сумму милиционер обещал договориться с судьей смягчить приговор для сына — на приговор, не связанный с лишением свободы.

25 октября 2022 года сотрудники ДБР совместно с СБУ задержали правоохранителя во время получения взятки рядом с его местом работы.

Задержанному доложено о подозрении по статье предоставления неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Телеграм-канал «Одесской Жизни» уточняет, что задержанный полисмен — начальник полиции города Южный Андрей Журавлев.

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