Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области на взятке попался начальник городской полиции

В Одесской области на взятке попался начальник городской полиции

Правоохранитель был задержен за то, что за 5 тысяч долларов обещал повлиять на суд относительно смертельного ДТП.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Сотрудники ДБР задержали на «горячем» правоохранителя в Одесской области, который требовал 5 тысяч долларов США у отца, сын которого обвиняется в смертельном ДТП.

За эту сумму милиционер обещал договориться с судьей смягчить приговор для сына — на приговор, не связанный с лишением свободы.

25 октября 2022 года сотрудники ДБР совместно с СБУ задержали правоохранителя во время получения взятки рядом с его местом работы.

Задержанному доложено о подозрении по статье предоставления неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Телеграм-канал «Одесской Жизни» уточняет, что задержанный полисмен — начальник полиции города Южный Андрей Журавлев.

Еще по теме:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить