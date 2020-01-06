В Одесской области обустроят новый заповедник и поселят исчезающих животных

Об этом сообщает informer.od.ua.

Проект предлагают реализовать в Департаменте экономической политики и стратегического планирования облгосадминистрации.

По задумке, это будет уникальная зона, подобная биосферному заповеднику “Аскания Нова” в Херсонской области.

Туда планируют завезти животных, которые вот-вот могут исчезнуть в дикой природе Украины. К примеру, уже к весне хотят поселить в степи куланов, сайгаков и серый скот, которых у нас осталось совсем мало.

Прежде всего, это нужно для того, чтобы сохранить степные ландшафты, которые вымирают без травоядных животных. Кроме того, задумка может привлечь в Бессарабию туристов.

Фото: slovo.odessa.ua

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