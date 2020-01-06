В Одесской области обустроят новый заповедник и поселят исчезающих животных

Заповедник хотят разбить в бессарабской степи, на территории Тарутинского района.
Об этом сообщает informer.od.ua.
Проект предлагают реализовать в Департаменте экономической политики и стратегического планирования облгосадминистрации.
По задумке, это будет уникальная зона, подобная биосферному заповеднику “Аскания Нова” в Херсонской области.
Туда планируют завезти животных, которые вот-вот могут исчезнуть в дикой природе Украины. К примеру, уже к весне хотят поселить в степи куланов, сайгаков и серый скот, которых у нас осталось совсем мало.
Прежде всего, это нужно для того, чтобы сохранить степные ландшафты, которые вымирают без травоядных животных. Кроме того, задумка может привлечь в Бессарабию туристов.
Фото: slovo.odessa.ua
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