В Одесской области в автобусе нашли контрабандные гаджеты на полмиллиона гривен

Гаджеты компании Apple на 450 тысяч гривен пытался тайно провезти из Молдовы в Украину водитель рейсового автобуса. Об этом сообщили в Измаильском пограничном отряде.
14 устройств — айфоны и айпады, Apple wach и медиаплееры Apple TV — нашли спрятанные в «Неоплане» на пункте пропуска «Рени», сообщили в Измаильском пограничном отряде.
Стоимость гаджетов составляет около 450 тысяч гривен,
Контрабанду изъяли, водителю выписали протокол о нарушении таможенных правил.
Напомним, что в Одесской области подозревают начальника и инспектора одного из отделов погранслужбы Измаильского пограничного отряда подозревают в организации коррупционной схемы. Они брали деньги за осмотр судов, пересекавших государственную границу.
Фото: Измаильский пограничный отряд