На Одещині виявили цікаву колекцію, яку намагалися вивезти до Стамбулу: подробиці (фото)

Прикордонники Одещини на поромному пункті пропуску “Орлівка” виявили у 50-річного пасажира автобуса цікаву колекцію з марок, медалей і наручних годинників. Ця колекція може мати культурну цінність.
Про це повідомили в Ізмаїльському прикордонному загоні.
Під час огляду рейсового автобуса, який прямував за маршрутом Київ-Стамбул, прикордонники й виявили цікаву знахідку.
За словами прикордонників, усі предмети перевозились приховано, щільно завернуті в речі та розфасовані в різних місцях дорожньої сумки пасажира. Усього було виявлено:
- 1333 поштові марки,
- 676 значків,
- 67 медалей,
- 19 наручних годинників.
Чи мають виявленні речі культурну або історичну цінність має з’ясувати експертиза.
Наразі на громадянина складений протокол за ст. 483 Митного кодексу України, а колекцію вилучено до рішення суду.
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