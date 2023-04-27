Ожидаются ли 27 апреля магнитные бури?

В четверг, 27 апреля, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли одна вспышка рассказали специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины и Центра прогнозирования космической погоды.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от неустойчивого до активного уровня.

Солнечная активность, вероятно, будет очень низкой.

Ранее сообщалось, что этот геомагнитный шторм будет бушевать три дня и мощность магнитной бури будет колебаться от 4-х (магнитное возмущение) до 5-ти баллов (слабая буря). Кроме того, она обещала быть затяжной: с 26 по 28 апреля.

Магнитные бури оказывают влияние на жизнь и поведение живых организмов на Земле. Они могут оказывать негативное влияние на здоровье людей, ведь у нас ухудшается самочувствие. Во время магнитных бурь мы ощущаем головную боль, головокружение, боли в суставах, нарушение сна, может быть также плохое настроение.

Как влияют на самочувствие человека магнитные бури

Колебания геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце – то, что мы и называем магнитными бурями – могут почувствовать все люди, особенно если буря достаточно мощная .

Чаще всего наблюдаются следующие симптомы:

нарушение сна;

усталость и слабость;

раздражительность и подавленное настроение;

головная боль и головокружение;

повышенное или пониженное артериальное давление;

боль в спине и суставах;

апатия или тревога;

обострение хронических болезней.

Можно ли защититься от магнитной бури

В первую очередь медики рекомендуют:

соблюдать режим сна, стараться ложиться и просыпаться в одно и то же время. В принципе, этот совет универсален и должен прочно войти в жизнь любого человека, который следит за своим здоровьем.

Также важно обратить внимание на свой рацион: отказаться от чрезмерно жирных и соленых блюд. А вот включить в меню пару бананов не помешает: они богаты калием и активными веществами – защитниками от стресса. Вообще полезно употреблять больше сезонных фруктов и овощей.

Пить больше воды или травяного чая. А употребление кофе и алкоголя желательно ограничить.

Следует также избегать стрессов и нервных нагрузок и больше гулять на свежем воздухе.