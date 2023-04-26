Какая погода будет в Одессе 27 апреля

Прогноз погоды в Одессе: в среду 26 апреля возможна гроза По информации синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 26 апреля 2023 года, в Одессе и Одесской области возможен кратковременный дождь и даже гроза. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: вторник 25 апреля будет погожим? Завтра, во вторник, 25 апреля 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается достаточно теплая погода без осадков. Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 24 апреля: все устали от дождей Уже долгое время в Одессе царит дождливая погода. Но в понедельник, 24 апреля 2023 года синоптики существенных осадков не прогнозируют. Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Какая погода ждет одесситов 23 апреля: «дождливый» прогноз не оправдывается? Завтрашний воскресный день, 23 апреля 2023 года, обещает быть в Одессе и Одесской области облачным, но, вопреки более ранним прогнозам, без осадков. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ