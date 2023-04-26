Какая погода будет в Одессе 27 апреля

По прогнозу синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью и утром 27 апреля 2023 года ожидается небольшой дождь, но днем будет без осадков.
Прогноз погоды в Одессе на 27 апреля
Облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 7-9°С, днем 11-13°С.
Погода в Одесской области 27 апреля
Облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, местами умеренный. Днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью 4-9°С, днем 9-14°С.
На автодорогах области видимость хорошая.