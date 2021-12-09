9 декабря в Одесской области объявлено штормовое предупреждение

Укргидрометцентр предупреждает жителей Одесской области и соседних регионов о возможной опасности в связи с погодными условиями.

На этот раз источником опасности выступает туман. Прежде всего речь идет о значительном ухудшении видимости на автомобильных дорогах.

Автолюбителей просят без особой надобности не выезжать за пределы города, а если срочная необходимость в этом есть — быть максимально внимательными.

Водителей призывают соблюдать увеличенную дистанцию между автомобилями, включать противотуманные фары или ближний свет фар, если противотуманные отсутствуют. А также соблюдать правила дорожного движения.

Пока что объявлен желтый уровень опасности, что соответсвует потенциальной опасности погодных условий как для людей, так и транспортных средств.

Недавно в Одесском регионе Гидрометцентр Украины уже объявлял штормовое предупреждение из-за сильного тумана.

Также сообщалось об опасном уселении ветра, что могло привести к падениям деревьев и рекламных конструкций на людей и транспортные средства.