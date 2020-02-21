В Одесской области насмерть сбили велосипедиста

Инцидент произошел в Любашевском районе на трассе “Балта-Кривое Озеро”.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Близ села Янышовка водитель грузового авто “ГАЗ-53” решил объехать двигавшегося навстречу 57-летнего велосипедиста.

Все произошло, когда велосипедист, ехавший по левой стороне дороги, собрался повернуть. Начавший обгон водитель грузовика не успел вовремя притормозить и сбил управляющего двухколесным тарнспортом мужчину.

Пострадавший погиб до приезда медиков. Обстоятельства выясняет опергруппа.

Фото: ГУНП в Одесской области

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