В Одесской области начался пожароопасный период

В Украине начался пожароопасный период в связи с наступлением теплой весенней погоды.
Он установился в большинстве районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской областей.
В этих регионах 5 мая будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Только за минувшие сутки в Одесской области спасатели 10 раз выезжали тушить возгорание растительности на площади 4,9 га.
Читайте также: Пожар в одесском ресторане “Щастье”: появились новые подробности (фото)