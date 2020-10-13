В Одесской области на стихийную свалку выбросили наркосодержащие препараты (видео)

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Одесской области на своей странице в Facebook.

12.10.2020 до Державної екологічної інспекції в Одеській області надійшло повідомлення стосовно викинутих, в лісовій смузі поблизу села Великий Дальник Біляївського району, медичних препаратів.Прибувши на місце події фахівцями Інспекції виявлено вилику кількість простроченого (термін придатності до 2014 року) медичного препарату "Кофекс".Одразу, на стихійне звалище, було викликано слідчо-оперативну групу та представників органу місцевого самоврядування. Вживаються заходи згідно з вимогами законодавства. Gepostet von Державна екологічна інспекція в Одеській області am Montag, 12. Oktober 2020

Обнаруженный препарат – сироп от кашля «Кофекс». В свое время он пользовался спросом у наркозависимых людей. Уже 2 года в продажу не поступал. В 2018 году распоряжением Государственной службы по лекарственным средствам и контролю над наркотиками были временно запрещены изготовление и продажа ряда лекарств, в том числе и «Кофекса».

Фото Деловой столицы, иллюстрационное