Инцидент произошел в селе Селивановка Подольского района. Об этом сообщает телеграм-канал «Одеське життя» со ссылкой на Специальный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Подростки в возрасте 17 и 13 лет не могли самостоятельно выбраться на берег из-за хрупкого льда и позвонили в Службу спасения.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. С помощью спасательной лодки и веревки им удалось быстро эвакуировать подростков на берег. К счастью, дети не пострадали.

В операции принимали участие 9 спасателей и 2 единицы техники.

«Призываем всех не выходить на лед, сейчас он очень тонкий и хрупкий! Будьте осторожны: это сохранит вашу жизнь!», — отметили в ГСЧС.