Інцидент стався в селі Селиванівка Подільського району. Про це повідомляє телеграм-канал «Одеське життя» з посиланням на Спеціальний центр швидкого реагування ДСНС України.

Підлітки віком 17 і 13 років не могли самостійно вибратися на берег через крихку кригу і зателефонували до Служби порятунку.

На місце події оперативно прибули рятувальники. За допомогою рятувального човна та мотузки їм вдалося швидко евакуювати підлітків на берег. На щастя, діти не постраждали.

В операції брали участь 9 рятувальників і 2 одиниці техніки.

«Закликаємо всіх не виходити на кригу, зараз вона дуже тонка і крихка! Будьте обережні: це збереже ваше життя!», – зазначили в ДСНС.