В Одесской области мужчина убил гостя кастрюлей

В Раздельной Одесской области 52-летний мужчина убил своего гостя, с которым повздорил во время застолья.

В ходе ссоры он схватил кастрюлю и несколько раз ударил 53-летнего собутыльника по голове. Тот о полученных травм умер.

А хозяин дома пошел спать.

Полиция узнала о преступлении от врачей “скорой помощи”. Правонарушителя отправили в СИЗО. мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

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