В Одесской области убили женщину-таксиста: что известно

В Южном Одесской области погибла единственная в городе женщина-таксист.
Это 55-летняя Инесса Тютюнник, которая в такси работала уже давно, пишет “Обозреватель“.
Коллеги, которые работали с Инессой, рассказывают, что женщина в последнее время выезжала только в ночные смены.
По словам ее коллег, в последнее время она работала только в ночные смены, но с чем это было связано – не знают.
А недавно ее убили, тело нашли в селе Любополь Лиманского района.
Женщину зарезали а машину угнали и сожгли возле местного кладбища. Полиция пока официально не сообщила об этом преступлении.
Ранее одессит изнасиловал свою родственницу в магазине.
Фото: Обозреватель