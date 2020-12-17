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В Одесской области убили женщину-таксиста: что известно

В Одесской области убили женщину-таксиста: что известно

В Южном Одесской области погибла  единственная в городе женщина-таксист. 

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Это 55-летняя Инесса Тютюнник, которая в такси работала уже давно, пишет “Обозреватель“.

Коллеги, которые работали с Инессой, рассказывают, что женщина в последнее время выезжала только в ночные смены.

По словам ее коллег, в последнее время она работала только в ночные смены, но с чем это было связано – не знают.

А недавно ее убили, тело нашли в селе Любополь Лиманского района.

Женщину зарезали а машину угнали и сожгли возле местного кладбища. Полиция пока официально не сообщила об этом преступлении.

Ранее одессит изнасиловал свою родственницу в магазине.

Фото: Обозреватель

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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