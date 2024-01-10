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В Одесской области мужчина на почве ревности избил молотком и взял в заложники женщин и ребенка

В Одесской области мужчина на почве ревности избил молотком и взял в заложники женщин и ребенка

В Одесской области будут судить мужчину, который летом 2023 года в Черноморске избил и взял в заложники двух женщин и собственного ребенка. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

В полиции Одесской области рассказали подробности происшествия.

Как сообщала «Одесская жизнь», 30 августа 2023-го года в Черноморске полицейские провели спецоперацию по освобождению заложников, а злоумышленника задержали.

Как рассказали в полиции, житель Гродно избил бывшую гражданскую жену и ее мать и вместе с общей маленькой дочерью закрыл в квартире, угрожая физической расправой. Крики о помощи услышали на улице и позвонили в правоохранительные органы.

Оказалось, что мужчина на почве ревности к своей бывшей сожительнице решил выяснить с ней отношения. Злоумышленник взял молоток и пошел в квартиру ее родителей, поскольку знал, что он с ребенком проживает у них. Дождался, пока женщина будет выходить на улицу и откроет дверь, и в подходящий момент вошел в дом и несколько раз ударил молотком и кулаками ее и ее мать. Закрыл входную дверь на ключ, а пострадавших затолкал в кухню.

После долгих переговоров с полицейскими правонарушитель отпустил сначала пожилую женщину, а потом уже и бывшую сожительницу с ребенком. Ребенок физически не пострадал.

У младшей женщины врачи диагностировали телесные повреждения в виде ушибы головы, губы, кровоизлияний, кровоподтеков на лице, кисти и плечи. Ее мать получила открытый перелом костей носа, резаную рану предплечья, ушибы мягких тканей лица и грудной клетки.

По выводам судебно-медицинской экспертизы, причиненные женщинам телесные повреждения относятся к категории легких.

В настоящее время мужчина находится под стражей.

Досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд.

Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому – лишение свободы до пяти лет, сообщил начальник территориального подразделения полиции Андрей Коротченко.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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