В Одесской области маленькую девочку сняли со стены высотного дома (фото)

5 мая, около полудня, в Службу Спасения поступило сообщение в городе Килия девятилетняя девочка вылезла из окна квартиры на 2-м этаже и едва стоит витке интернет-кабелей.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Спасатели за считанные минуты прибыли на место и с помощью выдвижной лестницы, поднялись к испуганному ребенку и осторожно спустили ее на землю.
Почти сразу на место прибежала мать девочки, которая работает неподалеку в местном супермаркете. Она почувствовала неладное, как только увидела пожарную машину в направлении своего дома.
Как девочка оказалась на той стороне оконной рамы и удержалась на кабелях — неизвестно. В это время она была дома одна.
Когда малышка успокоилась и перестала плакать, она сама поблагодарила своих спасителей и одарила их улыбкой.
Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Черноморске ребенок забрался на кондиционер снаружи дома (фото).
Также мы писали, что в Одессе средь бела дня ограбили ребенка.
Читайте также: В Балте сам себя взорвал 9-летний мальчик