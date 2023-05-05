В Одесской области маленькую девочку сняли со стены высотного дома (фото)

5 мая, около полудня, в Службу Спасения поступило сообщение в городе Килия девятилетняя девочка вылезла из окна квартиры на 2-м этаже и едва стоит витке интернет-кабелей.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Спасатели за считанные минуты прибыли на место и с помощью выдвижной лестницы, поднялись к испуганному ребенку и осторожно спустили ее на землю.

Почти сразу на место прибежала мать девочки, которая работает неподалеку в местном супермаркете. Она почувствовала неладное, как только увидела пожарную машину в направлении своего дома.

Как девочка оказалась на той стороне оконной рамы и удержалась на кабелях — неизвестно. В это время она была дома одна.

Когда малышка успокоилась и перестала плакать, она сама поблагодарила своих спасителей и одарила их улыбкой.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Черноморске ребенок забрался на кондиционер снаружи дома (фото).

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