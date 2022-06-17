В Балте подорвался 9-летний ребенок

Мальчик нашел дома порох, засыпал его в канистру и поджог. Емкость взорвалась. Ребенок получил травму руки.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

Событие произошло несколько дней назад. Мальчик нашел в шкафу порох для охотничьих патронов, ссыпал его в емкость из-под машинного масла и поджег. От этого произошел взрыв. Ребенок травмировал правую руку и сейчас находится в больнице.

Полицейские установили, что отец мальчика, имея зарегистрированное охотничье оружие, хранил порох для зарядки патронов вне сейфа, что и привело к несчастному случаю.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов) Уголовного кодекса Украины.

В полиции обращают внимание владельцев оружия на то, что необходимо ответственно относиться к его хранению, исключать возможность доступа посторонних.

Если небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов повлекло за собой гибель людей или другие тяжкие последствия, предусмотрена ответственность в виде ограничения или лишения свободы на срок до трех лет.

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