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В Одессе средь бела дня ограбили ребенка

В Одессе средь бела дня ограбили ребенка

Подозреваемый мужчина отобрал у 9-летнего мальчика велосипед. В полиции установили его личность и задержали.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По сообщению правоохранителей, злоумышленник ограбил 9-летнего мальчика на улице Героев Крут.

26-летний одессит отобрал у ребенка велосипед, на котором он приехал к товарищам на стадион. Заметив пристегнутый к забору ровер, правонарушитель начал срывать с него защитный замок, а когда дети увидели его преступные намерения и принялись звать на помощь — уехал на нем прочь.

Установили личность фигуранта быстро. Его задержали у знакомых в Теплодаре, где подозреваемы решил скрыться. Он признался, что сбыл велосипед, чтобы вернуть долги.

Одесситу сообщили о подозрении в ограблении, совершенном в условиях военного положения. Это преступление предусмотрено ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в одесском сквере мужчина с ножом погнался за детьми.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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