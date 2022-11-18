В Одесской области из-за отсутсвия света свет воду подают по графику

В Белгород-Днестровском ввели почасовые графики отключений не только электроэнергии, но и воды. В этом городе ее подъем не возможен без электроэнергии.

Об этом сообщили в городской администрации Белгород-Днестровского.

По информации муниципальных властей, в связи с нестабильным электроснабжением, Водоканал вынужден применять электрогенераторы для автономной работы водоподъемов города и ввести почасовые графики подачи воды:

Водоподъем «Северный» ежедневно с 06:00. до 10:00 час. и с 16:00. до 21:00;

Водоподъем «Южный» ежедневно с 06:00. до 10:00 час. и с 16:00. до 21:00;

Водоподъем «Лесной» ежедневно с 10:00. до 12:00 час. и с 16:00. до 18:00;

Водоподъем «Франко» ежедневно с 15:00. до 18:00 час. (возможные изменения в графике)

Также, на территории города будут работать пункты пополнения запасов воды по следующим адресам:

ул. Победненская (возле магазина «Орешок»);

ул. Франко, 14 (бювет);

ул. Победы, 1-о (у входа в церковь Иоанна Сочавского);

ул. Декабристов, 12-14.

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