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В Одесской области из-за отсутсвия света свет воду подают по графику

В Одесской области из-за отсутсвия света свет воду подают по графику

В Белгород-Днестровском ввели почасовые графики отключений не только электроэнергии, но и воды. В этом городе ее подъем не возможен без электроэнергии.

Об этом сообщили в городской администрации Белгород-Днестровского.

По информации муниципальных властей, в связи с нестабильным электроснабжением, Водоканал вынужден применять электрогенераторы для автономной работы водоподъемов города и ввести почасовые графики подачи воды:

  • Водоподъем «Северный» ежедневно с 06:00. до 10:00 час. и с 16:00. до 21:00;
  • Водоподъем «Южный» ежедневно с 06:00. до 10:00 час. и с 16:00. до 21:00;
  • Водоподъем «Лесной» ежедневно с 10:00. до 12:00 час. и с 16:00. до 18:00;
  • Водоподъем «Франко» ежедневно с 15:00. до 18:00 час. (возможные изменения в графике)

Также, на территории города будут работать пункты пополнения запасов воды по следующим адресам:

  • ул. Победненская (возле магазина «Орешок»);
  • ул. Франко, 14 (бювет);
  • ул. Победы, 1-о (у входа в церковь Иоанна Сочавского);
  • ул. Декабристов, 12-14.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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