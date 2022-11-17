Максим Марченко рассказал, кто виноват в отключениях света в Одессе

В том, что большая часть Одессы и области сейчас без света – виновата российская федерация. Но ей мало этого, она хочет еще рассорить украинцев.

Об этом во время своего вечернего видеообращения рассказал Максим Марченко – глава Одесской военной администрации.

Он уточнил, что утром враг нанес удар по объекту инфраструктуры в одесском районе. Ранен гражданский. Две ракеты были сбиты подразделениями противовоздушной обороны.

Глава области также рассказал, что из-за массированных ударов “Укрэнерго” было вынуждено перейти на массовые отключения электроэнергии. Ситуация крайне тяжёлая. Поэтому пришлось ввести несколько графиков отключений одновременно, где один накладывается на другой.

В области, как сообщил Марченко, уже отключено все, что возможно, но даже этого недостаточно.

«Я понимаю, что в домах света нет уже более суток. И сегодня были приняты беспрецедентные решения по отключению некоторых рабочих линий для поддержки неработающих», — сказал он.

Максим Марченко отметил, что подстанциям в нашей области не было ударов, не улучшает ситуацию. Потому что энергосистема Украины – это единый организм, где на работу одного объекта влияет другой. Сейчас мощности для все страны недостаточно.

Я понимаю, какие трудности приносят для жителей области такие меры, но и вы должны понимать, что виной этому – ракетные удары россиян. Цель врага не просто уничтожить всю нашу энергетику, но также разъединить нас как общество.

Надо помнить, что враг не остановится, пока мы вместе не приложим все усилия, чтобы его остановить. Тяжелые времена требуют от каждого из нас силу воли, чтобы их преодолеть.

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