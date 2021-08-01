В селе Нерубайском загорелся складской комплекс, принадлежащий сети супермаркетов АТБ. Огонь тушат 70 пожарных, но задача сложная: стоит жара, а ветер раздувают огонь.
Информацию о пожаре разместила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.
В селе Нерубайском, Одесского района, крупный пожар на складах. Тушение пожара осложняется в связи с порывистым ветром и в распространении огня внутри панелей. Сейчас с огнем борются 70 спасателей!!! Информация обновляется
– сказано в сообщении
Сети АТБ невезет в последнее время. Недавно в Лузановке произошел взрыв в почтомате “Новой почты”, расположенном в магазине АТБ.
Фото пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области