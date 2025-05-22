Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские выяснили, что 56-летний мужчина, проживающий рядом со стадионом, оградил его часть бетонным забором и построил там для семьи бассейн.

Кроме того, правоохранители установили, что мужчина для себя приобрел в неустановленном месте наркотические средства и психотропные вещества, в том числе особо опасные.

В ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого, следователи изъяли каннабис, кокаин, амфетамин, метамфетамин и 4-ММС общим весом более 65 гр.

Мужчине предъявили обвинение в самовольном строительстве сооружений на самовольно занятом земельном участке, а также в незаконном приобретении, хранении наркотических средств и психотропных веществ по ч. 3 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

Следствие завершено и обвинительный акт направлен в суд.

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