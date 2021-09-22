В Одесской области целый город остался без света

На подстанции, питающей Черноморск произошла авария. Без электричества остались весь город и морской порт.

О том, что в электросетях Черноморска пропало электричество, сообщил мэр города Василий Гуляев.

Он же пояснил, что в городе старая электроинфраструктура, поэтому не удивительно, что такое случилось. Но, по его же словам, сейчас старые кабеля меняют на новые. И мэр надеется, что в ближайшее время это изменит ситуацию к лучшему.

В ДТЭК «Одесские электросети» в тоже время сообщили, что в 8:14 произошла авария на подстанции «Транспортная», которая питает Черноморск и порт.

Причина — повреждение оборудования на подстанции. На месте работает аварийная бригада. Ориентировочное время восстановления электроснабжения пока неизвестно.

Подобное уже происходило ранее. Так, 24 июня центральная часть города Черноморска осталась без электричества из-за аварии на второй секции подстанции «Транспортная». Кроме того, без света тогда осталась и часть торгового порта.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в Одессе появится электроподстанция, которой нет аналогов.