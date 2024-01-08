Часть Одессы 8 января осталась без света: адреса

Из-за проведения аварийно-восстановительных работ сегодня, 8 января 2024 года, часть улиц Одессы осталась без электроснабжения до вечера.
Об этом сообщили в Одесском горсовете со ссылкой на ДТЭК «Одесские электросети».
Южный РЭС
Работы продлятся до 17.00:
- просп. Небесной сотни 47/корп.1, 47/корп.2, 37/корп.1, 47-63
- Академика Королева, 22, 30, 26а,28, 34/корп.1, 32,34,
- 11-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 6,8
- 12-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги 1,2,3,4,4а,5,5а,6,7,8,
- 13-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 1а, 1-7, 6-я, 2-8
- 14-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 1-7, 2-8,
- Тульская, 68-84, 77-93,
- Вторая, 20,
- Василия Симоненко, 2а
- Генерала Петрова, 52-68/корп. 2.
Северный РЭС
Работы продлятся до 19.00:
- пер. Людмилы Гинзбург, 5-43,
- пер. Оранжерейный, 18а-43
- Хуторская 15-105,26-40,86,
- Академика Панкратовой, 2-34, 3-61
- Хавкина, 1-57,
- пер. Цементный, 1-17,
- Котляревского, 1-23, 2-16
- Круговая, 10б-58,13-55,
- Геологическая, 9,9а,23а,
- Степовая, 1-31,2-22,
- пер. Хуторской 6,6/3,6/корп.3,
- пер. Хуторской, 1-29,1а,1б,2-22
- пер. Цементный, 6а
- пер. Шебелинский, 13а-27
- пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5.
Центральный РЭС
Работы продлятся до 19.00:
- ул. Богдана Хмельницкого, 35-49, 68-84.