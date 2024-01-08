Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы 8 января осталась без света: адреса

Часть Одессы 8 января осталась без света: адреса

Из-за проведения аварийно-восстановительных работ сегодня, 8 января 2024 года, часть улиц Одессы осталась без электроснабжения до вечера.

Об этом сообщили в Одесском горсовете со ссылкой на ДТЭК «Одесские электросети».

Южный РЭС

Работы продлятся до 17.00:

  • просп. Небесной сотни 47/корп.1, 47/корп.2, 37/корп.1, 47-63
  • Академика Королева, 22, 30, 26а,28, 34/корп.1, 32,34,
  • 11-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 6,8
  • 12-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги 1,2,3,4,4а,5,5а,6,7,8,
  • 13-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 1а, 1-7, 6-я, 2-8
  • 14-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 1-7, 2-8,
  • Тульская, 68-84, 77-93,
  • Вторая, 20,
  • Василия Симоненко, 2а
  • Генерала Петрова, 52-68/корп. 2.

Северный РЭС

Работы продлятся до 19.00:

  • пер. Людмилы Гинзбург, 5-43,
  • пер. Оранжерейный, 18а-43
  • Хуторская 15-105,26-40,86,
  • Академика Панкратовой, 2-34, 3-61
  • Хавкина, 1-57,
  • пер. Цементный, 1-17,
  • Котляревского, 1-23, 2-16
  • Круговая, 10б-58,13-55,
  • Геологическая, 9,9а,23а,
  • Степовая, 1-31,2-22,
  • пер. Хуторской 6,6/3,6/корп.3,
  • пер. Хуторской, 1-29,1а,1б,2-22
  • пер. Цементный, 6а
  • пер. Шебелинский, 13а-27
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5.

Центральный РЭС

Работы продлятся до 19.00:

  • ул. Богдана Хмельницкого, 35-49, 68-84.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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