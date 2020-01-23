В Одесской области будут тщательнее проверять грузовой автотранспорт

В Одесском регионе усилят контроль за фурами – на предмет перегруженности.
Об этом сообщает prichernomorie.com.ua со ссылкой на пресс-службу Одесской облгосадминистрации.
Контроль планируют ужесточить в трех пунктах взвешивания. Так, надзор за большегрузами усилят на трассе Одесса-Киев, на выезде из терминала ТИС и на въезде в город в районе Центролита.
По словам губернатора Максима Куцого, такие меры решили принять, так как из-за большого потока транспорта, да еще и перегруженного, в регионе очень часто разрушаются дороги.
К процедуре привлекут усиленные мобильные отряды инспекторов Укртрансбезопасности, причем из других регионов Украины. Также следить за проверкой будут представители облуправления транспортно-коммуникационной инфраструктуры, а полицейские обеспечат порядок на месте.
Фото: newsone.ua
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!