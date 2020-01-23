В Одесской области будут тщательнее проверять грузовой автотранспорт

В Одесском регионе усилят контроль за фурами – на предмет перегруженности.

Об этом сообщает prichernomorie.com.ua со ссылкой на пресс-службу Одесской облгосадминистрации.

Контроль планируют ужесточить в трех пунктах взвешивания. Так, надзор за большегрузами усилят на трассе Одесса-Киев, на выезде из терминала ТИС и на въезде в город в районе Центролита.

По словам губернатора Максима Куцого, такие меры решили принять, так как из-за большого потока транспорта, да еще и перегруженного, в регионе очень часто разрушаются дороги.

К процедуре привлекут усиленные мобильные отряды инспекторов Укртрансбезопасности, причем из других регионов Украины. Также следить за проверкой будут представители облуправления транспортно-коммуникационной инфраструктуры, а полицейские обеспечат порядок на месте.

Фото: newsone.ua

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