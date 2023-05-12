Новости Одессы и Одесской области

Война, 443-й день: ситуация на направлениях фронта и потери россии

Война, 443-й день: ситуация на направлениях фронта и потери россии

Сегодня, 12 мая 2023 года, начались четыреста сорок третьи сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Информацию о боевых действиях по направлениям фронта и потерям врага предоставил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных ударов, в том числе по городам Славянск, Константиновка и Запорожье. Кроме того, зафиксировано 59 вражеских авиационных ударов и 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов на всей территории Украины остается высокой, ведь российская федерация не прекращает тактики террора.

Действия наших военных на разных направлениях

  • Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — отражены 44 атаки врага. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.
  • На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Российская федерация продолжает использовать территорию и материально-техническую базу республики Беларусь для проведения подготовки и боевого слажения подразделений Вооруженных Сил российской федерации, сформированных по мобилизации. Затем эти подразделения привлекают к ведению боевых действий на территории Украины.
  • На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области и Кренидовка, Зноб-Новгородское и Уралово Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Леоновка Черниговской области, Нововасиловка, Украинское, Зноб-Новгородское, Муравье, Красное, Искрисковщина, Белополье, Яструбино, Кондратовка и Басовка Сумской области, а также Гурова, , Огурцово, Гатище, Волчанск, Тихое, Синельниково, Зибино, Бочково, Бударки и Большой Бурлук на Харьковщине.
  • На Купянском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Песчаного. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Одрадне, Дворичанское, Каменка, Тополя, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка — Луганской.
  • На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Нанесли авиаудары вблизи Грековки, Верхнекаменского, Спорного и Белогоровки. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка и Невское Луганской области и Белогоровка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое и Веселое Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении противник продолжает наступление. Продолжаются бои в городе Бахмут. За прошедшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Ступочек. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецкое, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Северное и Первомайское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки в районе Марьинки. Также вражеские обстрелы нанесены н. п. Острому, Георгиевке и Победе Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Угледара и Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Нанесли авиаудары по районам Малой Токмачки, Омельника и Кизомиса. Обстреляли населенные пункты Времивка и Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь – Днепропетровской; Золотая Балка, Веселое, Львове, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Потери врага

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, уничтожено 9 враждебных БПЛА разных типов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 11 пунктов управления, 19 районов сосредоточения живой силы, 1 состав боеприпасов, 1 состав горюче-смазочных материалов, 9 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника.

Больше подробностей о потерях врага – в инфографике:

Фото: Генштаб ВСУ

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить