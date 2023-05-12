Война, 443-й день: ситуация на направлениях фронта и потери россии

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных ударов, в том числе по городам Славянск, Константиновка и Запорожье. Кроме того, зафиксировано 59 вражеских авиационных ударов и 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов на всей территории Украины остается высокой, ведь российская федерация не прекращает тактики террора.