За первые три месяца года выявлено 208 лабораторно подтвержденных случаев бешенства животных. Из них 96% касаются диких хищников. В течение этого же периода 896 человек обратились в медицинские учреждения после укусов, большинство из которых были вызваны бездомными собаками и котами.

В 16 случаях граждане контактировали с животными, у которых обнаружили вирус бешенства. Все эти люди получили антирабическую иммунизацию, что позволило предотвратить развитие болезни.

Одним из факторов, осложняющих ситуацию, остаются боевые действия. Из-за них происходит активная миграция диких животных с временно оккупированных территорий, в том числе на территорию Одесской области. Это приводит к увеличению численности невакцинированных и одичавших животных, которые создают дополнительную угрозу для населения, домашних животных и природной среды.

В связи с этим органы местного самоуправления и районные государственные администрации призывают внедрять комплексные меры в соответствии с принципом «Единое здоровье». Такие действия предусмотрены Комплексным планом профилактики и борьбы с инфекционными болезнями на 2023-2028 годы, который охватывает инфекции, общие для животных и людей.

К основным направлениям работы относятся контроль численности бездомных животных, усиление ветеринарного надзора, проведение профилактических прививок, а также информационно-разъяснительная работа среди населения.Ранее мы рассказывали, как запрет на охоту привел к ужасным последствиям для жителей Одесской области.