В Одесской области 4 февраля ухудшится погода: водителей просят воздержаться от поездок

Сегодня, в субботу, 4 февраля 2023 года, в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает областная Служба автомобильных дорог со ссылкой на информацию Украинского Гидрометцентра.

«Утром 4 февраля и на протяжении всех суток, на дорогах Одесской области ожидается гололедица (I уровень опасности, желтый). В центральной и северной частях области будет идти снег. Температура воздуха колеблется от -4°С до +2°С»,

– отмечается в сообщении.

Также сообщается, что аналитико-мониторинговый центр круглосуточно следит за ситуацией, а подрядные организации находятся на круглосуточном дежурстве и готовы к неблагоприятным погодным условиям.

В Облавтодоре просят водителей не выезжать без необходимости на дальние расстояния, а при планировании маршрутов учитывать погодные условия, проверять состояние авто и соблюдать безопасную дистанцию и интервал.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на дороге следует обращаться на круглосуточную горячую линию: +38 067 400 60 80

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