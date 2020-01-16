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Новости Одессы и Одесской области

«Нет трудовому рабству»: в Одессе представители профсоюзов протестовали против законопроекта «О труде»

«Нет трудовому рабству»: в Одессе представители профсоюзов протестовали против законопроекта «О труде»

Два дня подряд в Одессе проводят акции протеста, связанные с рассмотрением депутатами законопроекта «О труде». 15 января к ОГА вышли представители профсоюзов трех ВУЗов, а сегодня собрался ещё один более масштабный протест, на который вышли представители профсоюзов различных предприятий. Цель была одна – передать свои требования и повременить с принятием законопроекта.

О митинге 15 января сообщило издание «Общественный прибой». В 14:00 возле стен здания Одесской государственной областной администрации прошла мирная акция протеста, которую организовали представители профсоюзов трех одесских высших учебных заведений: ОНУ им. И. Мечникова, университета им. Ушинского и ОНЭУ.

По их словам, новые законопроекты не обеспечат социальную защиту граждан, позволят уволить кого угодно и когда угодно. Ещё дадут право работодателю на отзыв работника из отпуска, а также перевести сотрудника на другое рабочее место без его согласия. А дополнительные оплачиваемые отпуски для матери или отца, которые воспитывают несовершеннолетних детей или детей с инвалидностью, будут отменены.

Поэтому они написали свое обращение к президенту Украины и передали его представителям ОГА.

В четверг прошла аналогичная акция под названием «Нет трудовому рабству», о чем сообщил «7 канал».  На этой акции закон назвали «рабским», так как протестующие узнали, что, помимо вышеуказанных пунктов касательно сотрудников, закон предусматривает возможность начислять заработную плату в два раза ниже минимальной и сократит доплаты за сверхурочные работы в пять раз. Сегодня акция была масштабнее, так как к ней присоединились отраслевые профсоюзные организации Одесской области.

Митингующие просят депутатов не голосовать за законопроект.

Фото: 7 канал

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Артем Виноградов
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