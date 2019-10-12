Рабство в наши дни: в Одесской области 30 человек держали в бараках и заставляли работать

30 жителей Днепропетровской области провели год в рабстве на территории Овидиопольского района. Для вербовки в трудовое рабство преступная группировка вела поиск людей с плохим материальным состоянием. Правонарушители предлагали им высокую заработную плату, социальный пакет и комфортные условия труда.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Попавшие в такую ситуацию – жители городов Никополь, Покров и Марганец Днепропетровской области. По информации полиции, вербовали в рабство малоимущих. «Работодатели» обещали им хорошую зарплату и все необходимое для комфортного труда. Но вместо этого рабовладельцы заставляли работать по 12-13 часов на хозяйственных угодьях, а при непослушании или за любую оплошность били или не давали еду.

Проживали они в бараках за большим забором на территории бывшей женской колонии в Овидиопольском районе. Чтобы предотвратить попытки бегства, в группировке была своя охрана с собаками, которая все время дежурила возле колонии.

Расследование вербовки людей в трудовое рабство проводило Управление борьбы с преступностью, связанной с торговлей людьми Одесской и Днепропетровской областей под процессуальным руководством Прокуратуры Днепропетровской области и при содействии Министерства социальной политики.

Благодаря их координированным действиям, 10 октября удалось задержать двоих членов группировки. Их действия квалифицировали по ч.2 ст. 148 УК – торговля людьми. За что грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.