В Одесской научной библиотеке продлили рождественско-новогоднюю программу для детей

Одна из самых красивых библиотек страны приглашает младших школьников вместе с родителями посетить рождественско-новогоднюю программу «Книжковий дивосвіт».

На посетителей ждут:

Книжно-художественные выставки:

«Увлекательный мир сказки» (справочно-информационный отдел ОННБ, ул. Пастера, 13);

«Раритетные издания детской литературы» (отдел редких изданий и рукописей ОННБ, ул. Пастера, 13);

«Зимние праздники Украины и мира» (читальный зал ОННБ, ул. Акад. Филатова, 1);

«Зимний вернисаж: художественное поздравление от семьи Кравченко» (главный читальный зал ОННБ, ул. Пастера, 13).

Мастер-классы (справочно-информационный отдел ОННБ, ул. Пастера, 13):

«Подлечь любимую книгу» – от специалистов переплетной мастерской ОННБ;

«Новогодний подарок» – изготовление эксклюзивной поздравительной открытки и елочного украшения к новогодним праздникам;

«Волшебные узоры» – искусство вышивки и вышивки бисером.

Тематические локации (главный корпус ОННБ, ул. Пастера, 13):

«Резиденция Снежной Королевы»: арт-локация в интерьере библиотеки с чтением сказок (отдел редких изданий и рукописей);

«Утешение – делу не помеха: проверь свой английский»: просмотр мультфильмов Уолта Диснея; игра-викторина с помощью интерактивной доски (электронный читальный зал отдела международных проектов);

«Путешествуй с книгой в мир знаний» – путешествие по лабиринтам библиотечных каталогов и интеллектуальная викторина (зал каталогов).

Промоакции:

«Рождественские традиции стран мира»: тематические встречи и чтение книг на немецком языке, спектакли кукольного театра и т.д. (немецкий читальный зал ОННБ, ул. Успенская, 60);

«Традиционные украинские праздничные блюда: собственные рецепты приготовления и угощения»: заседание клуба семейного досуга (читальный зал ОННБ, ул. Акад. Филатова, 1);

Рождественский шахматный турнир (16-17 декабря) в партнерстве с Одесской городской федерацией шахмат (главный читальный зал ОННБ, ул. Пастера, 13);

Мегараскраска для семей «Искренне поздравляем».

Экскурсионная программа

«Волшебные истории старинной библиотеки»: экскурсия по удивительным залам библиотеки (главный корпус ОННБ, ул. Пастера, 13).

Экскурсии ждут в четверг, субботу и воскресенье. Начало в 11:00 и 14:00. Предварительная запись по тел.: +380733240569, 723-24-78.

Стоимость – 150 грн с человека.

Военное время научило нас еще больше ценить особые мгновения жизни, которые мы проводим с семьей. Итак, ждем вас на зимней детской программе, разнообразенной квестами, викторинами и мастер-классами, которую сопровождают сказочные герои, —

сообщили в ОННБ.

В случае воздушной тревоги всех посетителей отведут к укрытию, обустроенному в библиотеке.

А как прошла первая зимняя программа для детей можно узнать по этой ссылке.