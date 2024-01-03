В Одеській науковій бібліотеці продовжили різдвяно-новорічну програму для дітей

Одна з найкрасивіших бібліотек країни запрошує молодших школярів разом із батьками відвідати різдвяно-новорічну програму «Книжковий дивосвіт».

На відвідувачів чекають:

Книжково-мистецькі виставки:

«Захоплюючий світ казки» (довідково-інформаційний відділ ОННБ, вул. Пастера, 13);

«Раритетні видання дитячої літератури» (відділ рідкісних видань та рукописів ОННБ, вул. Пастера, 13);

«Зимові свята України і світу» (читальний зал ОННБ, вул. Акад. Філатова, 1);

«Зимовий вернісаж: мистецьке вітання від родини Кравченків» (головний читальний зал ОННБ, вул. Пастера, 13).

Майстер-класи (довідково-інформаційний відділ ОННБ, вул. Пастера, 13):

«Підлікуй улюблену книжку» – від фахівців палітурної майстерні ОННБ;

«Новорічний дарунок» – виготовлення ексклюзивної вітальної листівки та ялинкової прикраси до новорічних свят;

«Чарівні візерунки» – мистецтво витинанки та вишивки бісером.

Тематичні локації (головний корпус ОННБ, вул. Пастера, 13):

«Резиденція Снігової Королеви»: артлокація в інтер’єрі бібліотеки з читанням казок (відділ рідкісних видань та рукописів);

«Втіха – справі не поміха: перевір свою англійську»: перегляд мультфільмів Уолта Діснея; гра-вікторина за допомогою інтерактивної дошки (електронний читальний зал відділу міжнародних проєктів);

«Мандруй з книжкою у світ знань» – подорож лабіринтами бібліотечних каталогів та інтелектуальна вікторина (зал каталогів).

Промоакції:

«Різдвяні традиції країн світу»: тематичні зустрічі та читання книжок німецькою мовою, вистави лялькового театру тощо (німецький читальний зал ОННБ, вул. Успенська, 60);

«Традиційні українські святкові страви: власні рецепти приготування і частування»: засідання клубу родинного дозвілля (читальний зал ОННБ, вул. Акад. Філатова, 1);

Різдвяний шаховий турнір (16-17 грудня) у партнерстві з Одеською міською федерацією шахів (головний читальний зал ОННБ, вул. Пастера, 13);

Мегарозмальовка для родин «Щиро вітаємо».

Екскурсійна програма

«Чарівні історії старовинної книгозбірні»: екскурсія дивовижними залами бібліотеки (головний корпус ОННБ, вул. Пастера, 13).

На екскурсії чекають у четвер, суботу та неділю. Початок об 11:00 та 14.00. Попередній запис за тел.: +380733240569, 723-24-78.

Вартість – 150 грн з особи.

Воєнний час навчив нас ще більше цінувати особливі миті життя, які ми проводимо з родиною. Тож чекаємо вас на зимовій дитячій програмі, урізноманітненій квестами, вікторинами й майстер-класами, яку супроводжують казкові герої, –

повідомили в ОННБ.

У разі повітряної тривоги всіх відвідувачів відведуть до укриття, облаштованого в бібліотеці.

А як пройшла перша зимова програма для дітей можна дізнатися за цим посиланням.