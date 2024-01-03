В Одеській науковій бібліотеці продовжили різдвяно-новорічну програму для дітей

На численні прохання відвідувачів, різдвяно-новорічну програму “Книжковий дивосвіт” в Одеські національній науковій бібліотеці продовжили до кінця зимових шкільних канікул – 8 січня.
Одна з найкрасивіших бібліотек країни запрошує молодших школярів разом із батьками відвідати різдвяно-новорічну програму «Книжковий дивосвіт».
На відвідувачів чекають:
Книжково-мистецькі виставки:
- «Захоплюючий світ казки» (довідково-інформаційний відділ ОННБ, вул. Пастера, 13);
- «Раритетні видання дитячої літератури» (відділ рідкісних видань та рукописів ОННБ, вул. Пастера, 13);
- «Зимові свята України і світу» (читальний зал ОННБ, вул. Акад. Філатова, 1);
- «Зимовий вернісаж: мистецьке вітання від родини Кравченків» (головний читальний зал ОННБ, вул. Пастера, 13).
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Майстер-класи (довідково-інформаційний відділ ОННБ, вул. Пастера, 13):
- «Підлікуй улюблену книжку» – від фахівців палітурної майстерні ОННБ;
- «Новорічний дарунок» – виготовлення ексклюзивної вітальної листівки та ялинкової прикраси до новорічних свят;
- «Чарівні візерунки» – мистецтво витинанки та вишивки бісером.
Тематичні локації (головний корпус ОННБ, вул. Пастера, 13):
- «Резиденція Снігової Королеви»: артлокація в інтер’єрі бібліотеки з читанням казок (відділ рідкісних видань та рукописів);
- «Втіха – справі не поміха: перевір свою англійську»: перегляд мультфільмів Уолта Діснея; гра-вікторина за допомогою інтерактивної дошки (електронний читальний зал відділу міжнародних проєктів);
- «Мандруй з книжкою у світ знань» – подорож лабіринтами бібліотечних каталогів та інтелектуальна вікторина (зал каталогів).
Промоакції:
- «Різдвяні традиції країн світу»: тематичні зустрічі та читання книжок німецькою мовою, вистави лялькового театру тощо (німецький читальний зал ОННБ, вул. Успенська, 60);
- «Традиційні українські святкові страви: власні рецепти приготування і частування»: засідання клубу родинного дозвілля (читальний зал ОННБ, вул. Акад. Філатова, 1);
- Різдвяний шаховий турнір (16-17 грудня) у партнерстві з Одеською міською федерацією шахів (головний читальний зал ОННБ, вул. Пастера, 13);
- Мегарозмальовка для родин «Щиро вітаємо».
Екскурсійна програма
- «Чарівні історії старовинної книгозбірні»: екскурсія дивовижними залами бібліотеки (головний корпус ОННБ, вул. Пастера, 13).
На екскурсії чекають у четвер, суботу та неділю. Початок об 11:00 та 14.00. Попередній запис за тел.: +380733240569, 723-24-78.
Вартість – 150 грн з особи.
Воєнний час навчив нас ще більше цінувати особливі миті життя, які ми проводимо з родиною. Тож чекаємо вас на зимовій дитячій програмі, урізноманітненій квестами, вікторинами й майстер-класами, яку супроводжують казкові герої, –
повідомили в ОННБ.
У разі повітряної тривоги всіх відвідувачів відведуть до укриття, облаштованого в бібліотеці.
А як пройшла перша зимова програма для дітей можна дізнатися за цим посиланням.