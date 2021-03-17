В мэрии Одессы появился новый департамент: чем займутся сотрудники?

Соответствующее решение горсовет принял на сессии 17 марта.

Таже депутаты проголосовали новую редакцию Положения о Департаменте коммунальной собственности. Это связано с тем, что все расходы на новый Департамент будут выделять из бюджета Департамента коммунальной собственности.

По словам Труханова, новый департамент в первую очередь должен заняться инвентаризацией инвентаризацией всех земель в городе и их эффективным использованием.