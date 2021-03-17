В мэрии Одессы появился новый департамент: чем займутся сотрудники?

Городской совет Одессы создал новый Департамент земельных отношений.
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Соответствующее решение горсовет принял на сессии 17 марта.
Таже депутаты проголосовали новую редакцию Положения о Департаменте коммунальной собственности. Это связано с тем, что все расходы на новый Департамент будут выделять из бюджета Департамента коммунальной собственности.
По словам Труханова, новый департамент в первую очередь должен заняться инвентаризацией инвентаризацией всех земель в городе и их эффективным использованием.