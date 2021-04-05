Горсовет Одессы в конце апреля соберется на сессию

Одесский городской совет в среду, 28 апреля, соберется на очередное пленарное заседание сессии.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Об этом сообщает сайт горсовета.
Предварительная повестка дня:
- бюджете и финансах
- о целевых программах
- об объектах коммунальной собственности
- о земельных правоотношениях
о создании, прекращении, изменении наименования, утверждении уставов (положений) коммунальных предприятий, учреждений, организаций и их деятельность.
Напомним, что Одесский областной совет ранее перешел на удаленный режим режим работы.