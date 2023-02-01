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В одесской мэрии рассказали, как в городе будет работать уличное освещение

В одесской мэрии рассказали, как в городе будет работать уличное освещение

После того, как электроснабжение Одессы восстановят, уличное освещение будет работать на одну треть.

Об этом сообщили в Городском совете Одессы.

В мэрии отметили, что наличие внешнего освещения улиц для Одессы имеет важное значение:

Освещенные улицы это:

  • безопасность пешеходов и водителей;
  • контроля криминогенной ситуации;
  • возможности оперативной работы аварийных и коммунальных служб.

Но, учитывая ситуацию со снабжением электроэнергией (ее дефицит), включение внешнего освещения будет производиться только на треть от установленной мощности.

При этом одесситам надо учитывать, что внешние сети освещения города попадают под отключение, как и другие объекты города.

Поэтому в тех случаях, когда согласно графикам «ДТЭК Одесские электросети» свет в определенном районе отсутствует, будет отсутствовать и уличное освещение.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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