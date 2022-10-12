В одесской мэрии рассказали, как работают больницы и поликлиники во время тревог

Во время воздушных тревог прием пациентов в городских больницах и поликлиниках не производится. Исключение – только острые случаи.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

В муниципалитет заявили, что во время воздушных тревог врачи не совершают плановый прием пациентов. Все медицинские сотрудники в это время должны находиться в укрытиях.

На время воздушных тревог медицинские учреждения проводят только неотложный прием пациентов, в случаях, требующих немедленного вмешательства.

Такое разъяснение от городских властей понадобилось в связи с тем, что в последние дни российские войска массированно обстреливают Украину крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе. Потому число воздушных тревог увеличилось, как и их продолжительность.

Так, вчера, 11 октября 2022 года, в Одессе зафиксирована самая продолжительная тревога с момента полномасштабного вторжения российской федерации. Одесситы провели в укрытиях всю первую половину дня.