В одесской мэрии обещают помощь пострадавшим от залпового ливня 22 июля

В мэрии Одессы обещают выплатить финансовую помощь всем, кто пострадал во время ливня 22 июля. Об этом стало известно накануне во время аппаратного совещания.

Как заявил вице-мэр Дмитрий Жеман, в настоящее время чиновники собирают списки людей, чье имущество оказалось в воде.

«На данный момент мы собираем заявления от жителей Малиновского района. Мы сейчас работаем по Киевскому и Суворовскому районам. Там больше всего пострадавших домов. Чтобы было жителям удобно, мы выезжаем на место и берем заявления», – сказал Жеман.

В свою очередь и.о. заммэра Олег Брындак рассказал об алгоритме получения помощи: «Алгоритм очень простой, в районных администрациях есть соответствующие полномочия и средства на материальную помощь. Если будет необходима помощь больше, чем уполномочены районы – понадобится распоряжение городского головы. Этот механизм отработан, людям не надо никуда ходить, гонять до кабинетам. Мы сами приходим к людям, обследуем, помогаем».

При этом сумму компенсации в мэрии не назвали.

Напомним, на днях Труханов заявлял, что не готов говорить о каких-либо компенсациях пострадавшим от ливня. Свои слова он пояснил тем, что стихийное бедствие – это «форс-мажор», и выразил непонимание, «кто должен выплачивать за то, что пошел дождь».

Напомним, что непогода, обрушившаяся на Одессу в ночь на 22 июля, принесла много бед.

Также сообщалось, что Одесса была на грани катастрофы: еще немного, и прорвало бы дамбу на Хаджибее. Тогда в городе случилось бы сильнейшее наводнение.

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Фото Константина Кравцова