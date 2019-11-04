На Троицкой устанавливают первую отреставрированную за счет меценатов историческую дверь

«Красавица!» — так назвала эту дверь одна из одесситок, которая просто проходила мимо и обратила внимание на раритет. Отметим, не просто раритет, а на отреставрированную за счет меценатов красивейшую дверь, которую сейчас устанавливают специалисты.

Проект «Тысячи дверей Одессы» — в действии. И первая дверь уже отреставрирована, ей подарили новую жизнь, и сейчас с любовью водворяют на свое историческое место — в доме на ул. Троицкой, 43б.

Основатель проекта «Тысячи дверей Одессы» Константин Емельянов — здесь же.

— Проект реализовывается на средства меценатов и тех одесситов, которые помогают нам воплотить его в жизнь. Это ведь не просто отремонтированная старая дверь, а именно отреставрированная. Работы было немало. Дверь реставрировали три месяца, и мы очень рады, что она уже готова, что мы ее теперь устанавливаем на свое место, — рассказал «Одесской жизни» Константин Емельянов.

Он также обратил внимание на то, что резные элементы двери повторяют элементы декора на самом здании, а такое бывает редко.

Константин рассказал, что в процессе реставрации сейчас находятся еще исторические одесские двери, 25 — ожидают своей очереди.

Напомним, в Одессе также создали интерактивную карту старинных дверей города.

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