В одесской горбольнице №10 откроют новое приемное отделение

Оно будет соответствовать международным стандартам и требованиям Минздрава в больницах интенсивного лечения второго уровня.

Так, в новом отделении будут принимать пациентов по трем линиям: «красный коридор» — для ургентных пациентов, «желтый коридор» — для неотложных пациентов и «зеленый коридор» — для пациентов, получающих плановую (амбулаторную) медпомощь. Кроме того, заработает круглосуточная рецепция, где одни сотрудники колл-центра будут отвечать на вопросы и телефонные звонки, другие — отвечать за плановую госпитализацию и распределение пациентов по профильным отделениям. Также в этой больнице будет работать ургентная круглосуточная рецепция для пациентов, госпитализированных службой «103».

В приемно-диагностическом отделении пациентам будут круглосуточно предоставлять ургентную помощь с привлечением мультидисциплинарных бригад врачей. Здесь оборудованы два операционных зала, палаты интенсивной терапии и суточного пребывания, изолятор для больных с симптомами инфекционных заболеваний.

Также вГКБ №10 готовится к открытию новое кардиологическое отделение на 40 ургентных коек и шесть коек интенсивной терапии кардиологического профиля. А по государственной программе «Большая стройка» больница №10 уже получила компьютерный томограф. Сейчас ожидаются ангиограф и магнитно-резонансный томограф.

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