В одесской библиотеке презентуют книгу об интиме и мировоззрении

Одесская национальная научная библиотека (ОННБ) приглашает всех желающих на презентацию книги одесских журналистов Александра Галяса и Тамары Гладкой «От интима к мировоззрению. Очерки по гендерной журналистике».

Как сообщается на сайте ОННБ, мероприятие пройдет в рамках культурно-просветительского проекта «Гендерные студии». В нем примут участие ученые, журналисты, а также представители власти и общественности.

В рамках презентации также состоится книжная выставка «Гендерная журналистика», подготовленная специалистами справочно-информационного отдела ОННБ.

О чем книга, которую презентуют в Одессе, и кто ее авторы

Авторы книги поднимают такие непростые темы:

Можно ли на примере интимных отношений избавиться от гендерных стереотипов?

Как кукла Барби влияет на изменение представлений об общественных ролях женщин?

Что делать, когда произошел инцест?

Александр Галяс – заместитель редактора одесской газеты «Порто-Франко». Будучи журналистом, печатался в газетах, журналах, альманахах Украины, США, Германии, РФ, Дании, Эстонии и других странах. Удостоен более чем 120 наградами национальных и региональных конкурсов СМИ. В последние годы уделяет большое внимание гендерным проблемам. Является автором книги «Гендерная журналистика: люди, темы, диалоги», получившей диплом ХХІІ выставки-форума «Украинская книга в Одесской области».

Тамара Гладкая – редактор социальных сетей телеканала «7-й канал». Автор ряда статей по вопросам пола.

О проекте «Гендерные студии»

«Гендерные Студии» – культурно-просветительский проект, инициированный Одесским областным Советом мира при поддержке Одесской национальной научной библиотеки. Его цель – обеспечить поддержку и реализацию выполнения Украиной обязательств по ключевым международным обязательствам по обеспечению равенства полов путем распространения объективной информации об идеях гендерного равенства в обществе, преодолении стереотипов и противодействии фейкам, а также формировать гендерное сознание и культуру широких слоев общества.

Больше подробностей – ЗДЕСЬ.

Когда и где состоится презентация

Презентация пройдет 19 января 2022 года в отделе редких изданий и рукописей ОННБ (ул. Пастера, 13), а также на платформе Zoom (Идентификатор конференции: 856 1782 1730, код доступа: 858945)

Начало – в 12:00.

Напомним, в декабре 2021 года в Одессе прошла «Вечеринка книголюбов».

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Фото Марии Котовой и с сайта ОННБ