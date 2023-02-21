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В одесских школах временно отменили очное обучение

В одесских школах временно отменили очное обучение

Министр образования Украины Сергей Шкарлет призвал все школы страны, включая Одесскую область, перейти на дистанционное обучение с 22 по 24 февраля из-за угрозы обстрела со стороны РФ.

Он обратился к председателям областных военных администраций и руководителям учебных заведений.

Елена Буйневич, директор городского департамента образования, подтвердила выполнение рекомендаций министра Шкарлета и сообщила родителям и коллегам об этом решении.

сообщение Елены Буйневич в Фейсбук

«Вниманию родителей и коллег, одесское образование выполняет рекомендации», — написала в своем Facebook директор Департамента образования и науки Одесского муниципалитета Елена Буйневич. Так она подтвердила, что учебные заведения в Одессе с 22 по 24 февраля 2023 года будут работать только дистанционно.

В Одесской ОВА тоже порекомендовали с 22 по 24 февраля 2023 года осуществлять образовательный процесс использованием технологий дистанционного обучения в учебных заведениях области всех типов и форм собственности.

И пояснили, что это делается с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса перед годовщиной начала полномасштабного вторжения россии в Украину год назад, 24 февраля 2022 года.

Напомним, что недавно в школах Одессы и вовсе отменяли занятия любых форм обучения из-за проблем со снабжением города электроэнергией.

Также «Одесская Жизнь» сообщала, что с началом 2023 года число детей, посещающих одесские школы очно, удвоилось.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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