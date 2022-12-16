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На Таирова и Котовского открыли мобильные Пункты Несокрушимости (фото)

На Таирова и Котовского открыли мобильные Пункты Несокрушимости (фото)

В Одессе, в густонаселенных спальних районах города, появились временные мобильные Пункты Несокрушимости.

В Суворовском районе – в парке Энтузиастов. В Киевском районе — в сквере на пересечении улиц Левитана и Академика Королева, где когда-то был кинотеатр «Луч».

Палатки оборудованы местами для работы и отдыха. Есть много розеток для подзарядки гаджетов и Интернет. Также есть все условия, чтобы приготовить чай, кофе или просто пообщаться с соседями.

«Я благодарю общественную организацию «Зміни», которая обеспечивает работу этих временных мобильных Пунктов Несокрушимости. И напоминаю: когда мы действуем вместе, то сможем преодолеть любые временные трудности», – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Напомним, что зарядить телефоны, ноутбуки, выйти в интернет, согреться и приготовить еду можно в открывшихся по всему городу «Пунктах Несокрушимости». Их адреса в Одессе можно просмотреть, перейдя по ссылкам ниже:

Также адреса и возможности каждого Пункта Несокрушимости в Одессе можно посмотреть на интерактивной карте:

КАРТА

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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