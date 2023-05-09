Новости Одессы и Одесской области

В Одессе жестко задержали директора и сотрудника КП, ответственного за парковки

В Одессе жестко задержали директора и сотрудника КП, ответственного за парковки

8 мая в Одессе был задержали Евгения Тябуса, руководителя коммунального предприятия “Одестранспарксервис” и Вартана Гутникова, работающего на этом предприятии начальником службы эксплуатации и контроля.

Сначала в одесских телеграм-каналах появилось несколько видео с очень жестким задержанием сотрудниками СБУ нескольких мужчин на улице Дворянской. Позже общественный активист Демьян Ганул назвал их имена и должности.

Пост Ганула про задержание Тягуса

Пост Демьяна Ганула в его телеграм-канале про задержание Евгения Тягуса / скриншот

По информации Ганула, задержанные «крышевали» незаконные парковки в Одессе. Каждый месяц им доставалась «черная касса» на сумму несколько миллионы гривен.

«СБУ жестко приняла коррупционеров, это означает, что есть хорошая доказательная база», — отметил Ганул.

Отметим, что информации от официальных органов о задержании сотрудников «парковочного» КП еще не было. К тому же в нашей стране действует принцип презумпции невиновности. Он заключается в том, что человек признается виновным в нарушении закона только после решения суда.

Евгений Тябус работает исполняющим обязанности директора КП «Одестранспарксервис» Одесского городского совета с 2019 года. До этого занимал различные чиновничьи должность в Одесской областной госадминистрации и райгосадминистрациях.

Напомним, что в Одессе недавно вышел из-под стражи мэр города Геннадий  Труханов, которого тоже подозревают в коррупции.

Также «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе вырастет число платных парковок.

Еще мы писали, что суд признал необоснованным рост цен на парковку в Одессе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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