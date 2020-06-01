В Одессе появится новый микрорайон: что планируют построить? (фото, видео)

Между спуском Маринеско и улицей Приморской, на месте развалин судоремонтного завода, планируют строить новый микрорайон под названием ITown.
Здесь в прошлом году столичная компания SAGA Development уже начинала реализовывать проект «Арт-квартал». Но что-то пошло не так, и стройка остановилась. При этом на сайтах агентств недвижимости квартиры в комплексе продаются до сих пор.
ITown будет возводить одесский застройщик «Пространство». Проект позиционируется как первый в Одессе инновационный парк. Сдать его планируют в IV квартале 2022 года.
Судя по фото проекта, комплекс выполнят в современном архитектурном стиле и выглядит вполне достойно. Но посмотрим, как его реализуют на практике.
Фото и видео: «Пространство»